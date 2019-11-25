Руководитель компании Tesla Илон Маск заявил, что после презентации электрического пикапа Cybertruck, его предприятие получило почти 150 000 заказов. Об этом он написал у себя в Twitter.

"На сегодняшний день 146 000 заказов Cybertruck, 42% выбирают модель с двумя электродвигателями, 41% с тремя и 17% с одним", - обратился он.

Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, ранее компания Tesla разработала электрический квадроцикл, который будет продавать вместе с электрическим пикапом.

Ранее "Страна"также подробно рассказывала о презентации и характеристиках электрокара Cybertruck.

А в начале ноября мы писали, что Маск за неделю разбогател на $2 млрд, и теперь его состояние достигло $22,9 млрд.