Нацбанк установил самый низкий курс доллара за последние четыре года
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2405,3801 гривен за 100 долларов (-11,0461 гривен).
При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2416,426 гривен за 100 долларов.
Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.
Фото: bank.gov.ua
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