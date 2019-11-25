Национальный банк Украины (НБУ) на 26 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,05 гривен за доллар, что на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 ноября установлен на таком уровне: 2405,3801 гривен за 100 долларов (-11,0461 гривен).

При этом курс доллара на 25 ноября составляет 2416,426 гривен за 100 долларов.

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 30 сентября - 2408,2809 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

Фото: bank.gov.ua

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