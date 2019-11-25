В среду, 27 ноября, Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которому недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в злоупотреблении властью. Об этом сообщает УНН.

Ориентировочное время начала судебного заседания коллегии ВАКС - 12:15.

Как ранее писала "Страна", 21 ноября САП обратилась с ходатайством в ВАКС по избранию градоначальнику Львова меры пресечения. По инсайдерским данным, прокуратура не будет просить об аресте Садового, но о залоге в размере 50 млн гривен.

В связи с этим Садовой тут же заявил, что у его семьи нет 50 млн грн для внесения залога. И добавил, что будет просить деньги у людей или что-нибудь продаст.