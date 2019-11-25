За выход в ринг против Александра Усика британский боксер Дерек Чисора, кроме предложенного ранее гонорара, получит также проценты от продаж телетрансляции боя в Великобритании. Об этом сообщает Champion.com.ua.

Поединок хотят показывать в формате pay-per-view (плати и смотри). На этих процентах Чисора может заработать еще около 1 млн фунтов. Таким образом, вместе с гонораром Дерек Чисора получит за бой около 2 млн фунтов (2,6 млн долларов).

Если стороны придут к соглашению, бой может состояться в феврале 2020 года на 21-тысячной Manchester Arena, на которой Александр Усик победил техническим нокаутом Тони Белью в ноябре 2018 года.

Реванш Энди Руис – Энтони Джошуа назначен на 7 декабря 2019. Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн отметил, что бой Усика с 35-летним британским боксером Дереком Чисорой "совсем рядом", его вполне можно организовать.

Как сообщала "Страна", Александр Усик также может выйти на ринг против Даниэля Дюбуа.

Ранее наш боксер рассказал, кого попросил о помощи в дебютном поединке в супертяжелом весе: "Я собрался, помолился, и сказал Боженьке: Помоги пожалуйста", - сказал он после победы. Александр Усик почти год не выходил на ринг. Его дебют в супертяжах оказался удачным и порадовал поклонников бокса зрелищностью.

Напомним, что после успешного дебюта Александр Усик сразу вошел в первую пятерку мирового рейтинга супертяжеловесов.