Чешские районные больницы просят правительство ускорить процесс получения украинскими медиками соответствующей документации, разрешающей работать в больницах страны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, Чехия ужена протяжении четырех лет поощряет трудоустройство медиков из Украины. Для этого даже существует специальная программа "Украина", которая направлена на решение проблем нехватки местных врачей и медсестер.

В больницах Чехии утверждают, что им трудно нанимать людей на работу, а иногда кандидата нужно ждать около года, если речь идет о враче или медсестре.

Напомним, частный чешский оператор Leo Express хочет запустить поезд до границы с Украиной уже в марте 2020 года.

Как сообщала "Страна", в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по их набору: теперь граждан Украины будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.