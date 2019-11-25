Горловчанин Эдуард Матюха, которого ГУР Минобороны назвало своим разведчиком в Горловке и заявляло, что внедрило его в "народные мэры" города в 2014 году, заявил, что ни одного дня городом не руководил.

"Одни сутки или двое суток вы все ж таки были мэром?" - спросил его журналист "1+1" Андрей Цаплиенко.

"Был бы, если бы во-первых, зашел в кабинет мэра города, занял бы его кресло и во-вторых, если бы я подписал приказ о своем назначении или любую бумагу распорядительного уровня. Никаких решений, никаких заданий, никаких распоряжений на должности "народного мэра" я не делал. Принципиально. В кабинет мэра города не заходил", - заявил Матюха, уточнив, что на тот момент уже сотрудничал с ГУР.

Заявление Матюхи - с 10-й минуты

Напомним, что ранее сообщалось. что "народный мэр" Горловки оказался украинским агентом. В "ДНР" заявили, что он воровал муку.

Как сообщала "Страна", в ГУР Минобороны Украины подтвердили, что бывший "народный мэр" Горловки - это их агент.

А один из тогдашних командиров так называемой "ДНР" Игорь Безлер (Бес) заявил, что Матюха был специалистом по канализации и не имел отношения к управлению городом.