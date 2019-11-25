Сегодня, 25 ноября, стартовал процесс выдвижения кандидатов на местных выборах 29 декабря 2019 года. Об этом сообщается на Facebook-странице Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Дата 25 ноября определена Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 29 декабря 2019.

Подача в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должности сельского, поселкового, городского председателей продлится до 4 декабря включительно. А до 5 декабря включительно территориальные избирательные комиссии будут принимать решения о регистрации кандидатов или об отказе в регистрации.

В ЦИК отметили, что около 22 политических партий подали копии решения высших руководящих органов политсил об участии их местных организаций в первых местных выборах вместе с копиями устава партии. Перечень этих партий в Центризбиркоме пообещали обнародовать в разделе "Местные выборы" на сайте ЦИК.

Скришнот: Facebook/ UACEC

Местные выборы пройдут в 6 объединенных территориальных общинах (3 сельских, 1 поселковой, 2 городских) в 4 областях Украины: Днепропетровской, Львовской, Сумской и Черновицкой. По предварительным подсчетам, в них примут участие около 55 500 избирателей.

Из бюджета на выборы потратят 1 млн 988,5 тыс. грн.

Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах 8 общественным организациям.

Ранее "Страна" приводила слова спикера Дмитрия Разумкова о том, что местные выборы во всей Украине пройдут осенью 2020 года. А вот глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что выборы пройдут весной или летом.