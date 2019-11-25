Прокуратура Киевской области обжаловала решение Бориспольского суда, который отказался арестовать и отпустил под личное поручительство бывшего председателя фракции Радикальной партии, экс-депутата Олега Ляшко, который подозревается в насильственных действиях по отношению к председателю комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу в международном аэропорту "Борисполь". Об этом сообщила спикер прокуратуры Марьяна Гайовская, пишут Украинские новости.

"Обжаловали. В пятницу направили почтой апелляцию", - сказала она. Прокуратура настаивает на аресте Ляшко.

Дата рассмотрения апелляции пока не определена.

Напомним, что 6 ноября в VIP-терминале аэропорта "Борисполь" Олег Ляшко напал на Андрея Геруса. Видео стычки опубликовал олигарх Павел Фукс. На нем Ляшко кричит Герусу: "Ты предатель, ты запустил сюда россиян. Ты, поддонок, за деньги людей ездишь по ЗОДу (Зал официальных делегаций - Ред.)" и рвет на нем рубашку.

Позже и сам Ляшко обнародовал видео разборок, где он не стесняясь в выражениях, спрашивает у Геруса, за какие деньги он ездит и находится в зале официальных делегаций. А также кричит "возвращайся в Раду и отменяй свою гребаную поправку". Речь о поправке о возобновлении импорта электроэнергии из РФ.

Лидеру "Радикальной партии" подготовили подозрение по ч.2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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Также "Страна" писала о том, почему суд не стал арестовывать Ляшко за нападение на Геруса.