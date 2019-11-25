Авиакомпания Turkish Airlines после инцидента с самолетом 21 ноября, который пострадал при посадке в аэропорту, отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на свои источники в Госавиаслужбе Украины.

Что касается самого Boeing 737, то он получил серьезные повреждения носовой части и восстановлению, скорее всего, не подлежит. Как говорят специалисты, произошла деформация шпангоутов силового набора, поэтому нарушилась геометрия фюзеляжа самолета.

Ремонт поврежденного самолета может обойтись достаточно дорого. Тем не менее, в аэропорт уже прибыли семь специалистов из Турции, которые занялись изучением этого вопроса.

Напомним, что 22 ноября в аэропорту "Одессы" из-за поломки самолета отменили все рейсы до 22:00. Это произошло после того, как вечером 21 ноября, в аэропорту Одессы произошла аварийная посадка самолета, летевшего рейсом Стамбул-Одесса "Турецких авиалиний". Самолет съехал с полосы после того как у него подломилась стойка шасси, и остановился в поле. Пассажиры покидали борт по надувным трапам, в салоне чувствовался запах гари. Пострадавших нет.

Также "Страна" писала, что аэропорт восстановил работу после ЧП с самолетом.