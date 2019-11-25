В понедельник, 25 ноября, на общем собрании акционеров Запорожского металлургического комбината ПАО "Запорожсталь" генеральным директором предприятия назначили Александра Мироненко. Ранее эту должность занимал Ростислав Шурма. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Запорожсталь".

Согласно пресс-релизу, Александр Мироненко, 1981 г. р., имеет большой опыт работы в металлургической отрасли. В группу "Метинвест" (Рината Ахметова) перешел в 2007 году из компании "Смарт-Холдинг" (Вадима Новинского), пройдя путь от эксперта по планированию производства и продаж до директора по производству операционной дирекции. С 2007 по 2010 гг. работал в "Промет Стил" (Болгария), с 2010 по 2019 гг. – в операционной дирекции группы "Метинвест". Входил в состав набсоветов Енакиевского коксохимического предприятия (ЕКХП) и "Промет Стил", с 2017 года возглавил набсовет предприятия в Болгарии.

Ранее на фб-странице Шурмы говорилось, что 25 ноября состоится собрание акционеров, на котором он передаст все права управления и ответственность за комбинат своему коллеге – Александру Мироненко.

Ростислав Шурма и Александр Мироненко (справа), фото: facebook.com/rostyslav.shurma.7

Как сообщала "Страна", опубликован список из 336 предприятий, которые могут пустить на приватизацию.

В список вошли, в частности, ГП "Радиореле", "Завод алюминиевой фольги", Национальное объединение "Антонов", "Новояворовское государственное горно-химическое предприятие "Серка", "Днипро-ВДМ", Львовский государственный ювелирный завод. В числе предприятий для приватизации указано также ГП "Представительство промышленных предприятий в РФ".

Напомним, что в Запорожье хотели переименовать "Парк Металлургов" в Днепровском районе города в честь экс-директора "Запорожстали" Виталия Сацкого, который умер осенью 2017-го.