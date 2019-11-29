29 ноября украинские магазины приобщились к американской традиции баснословных скидок и распродаж, и проводят Черную пятницу. В мире также отмечают день отказа от покупок и праздник солидарности с палестинским народом. У православных сегодня второй день Рождественского поста. Также сегодня День ангела отмечают Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Сергей и Федор.

Народные и церковные праздники

Православные почитают одного из сподвижников Иисуса Христа - апостола и евангелиста Матфея. В народе верили, что ветер в этот день предсказывает вьюги в День Николая Чудотворца 19 декабря. Если день морозный - зима будет суровой. В этот день может быть и оттепель, в таком случае наши предки говорили: "На Матвея земля преет, на Матфея земля потеет".

Международные праздники

В магазинах всего мира сегодня Black Friday. В украинских магазинах день огромных распродаж и праздник отъявленных шопоголиков, которым обещают скидки от 30 до 90% и обещают товары практически даром. Мы уже писали что нужно знать о главной распродаже этого года. Сам праздник зародился в 19 веке в Америке, когда крупные ритейлеры устраивали предрождественские распродажи, мотивируя своих покупателей невероятными скидками, бонусами и особенными подарками. Название праздника появилось в Филадельфии только в 1966 году.

В один день с разгульным праздников всех шопоголиков отмечают и Всемирный день отказа от покупок, который зародился в Америке в 1992 году. Праздники совпали неслучайно. Противники массовых скидок приводят печальную статистику смертельных случаев, когда люди гибнут в массовых давках в супермаркеты, а магазины получают до 50% всей годовой выручки. Общественные активисты и апологеты отказа от покупок призывают одуматься, чтобы не стать приверженцем избыточного и бездумного потребления.

Сегодня также Международный день солидарности с палестинским народом. В этот день в 1947 году Генассамблея разделила подмандатную территорию Палестины на арабское и еврейское государства. Иерусалим был учрежден как отдельная единица со специальным международным режимом. Однако вопрос о Палестине остается нерешенным.

События и даты

В 1899 году основали испанский футбольный клуб Барселона.

В 1929 году американский пилот Ричард Берд в компании трех коллег перелетел Южный полюс на самолете.

В 1942 году в США ввели ограничения на торговлю и потребление кофе.

В 1959 году церемонию Grammy впервые показали по американскому телевидению. В числе лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Еллингтон.

В 1975 Билл Гейтс назвал свою будущую компанию Microsoft и начал разработку программного обеспечения для персональных компьютеров вместе с Полом Алленом.

В 1999 году официальными символами Украины стали флаг (штандарт), знак президента Украины, гербовая печать и булава президента Украины.

Сегодня 59 лет исполняется народной артистке Украины Татьяне Назаровой, актрисе Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

Также сегодня 241 год со дня рождения классика украинской литературы Григория Федоровича Квитки-Основьяненко. Наиболее известные произведения "отца украинской прозы": "Сватання на Гончарівці", "Конотопська відьма", "Сердешна Оксана", "Пан Халявский", "Ганнуся" и много других.

Именины

День ангела Василия, Виктора, Дмитрия, Ивана, Матвея, Михаила, Семена, Сергея, Федора.