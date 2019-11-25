Председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия написал, что после продажи Vodafone, которая больше не принадлежит россиянам, в ближайшее время состоится еще несколько крупных перепродаж компаний. Об этом он написал в своем Facebook.

"Первая сделка за 90 дней - 734 млн долларов и минус один российский оператор связи в стране. Теперь можно пользоваться Vodafone. Единственный мобильный оператор в стране без российского капитала", - констатировал нардеп.

А затем добавил несколько слов о новых грядущих продажах.

"В пайплайне (пайплайн продаж – весь массив сделок у продавца на разных стадиях завершения - Ред.) еще три сделки общей стоимостью 1,4 млрд. Не уверен, что успеем закрыть в этом году, но не переключайтесь", - призвал подписчиков Арахамия.

Скриншот: Facebook/ david.braun.50951

Напомним, ПАО "МТС" продает свой телекоммуникационный бизнес в Украине (который работает под брендом Vodafone) азербайджанскому оператору Bakcell.

Еще в октябре сделку одобрил Антимонопольный комитет.