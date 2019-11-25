Шевченковский райсуд Киева снизил сумму залога с 2,5 млн гривен до 1,2 млн гривен за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на адвоката Дмитрия Ильченко.

По словам защитника Мангера, оставшиейся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.

"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн", - сообщил он.

Защита иницировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.

"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответсвенно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал адвокат.

Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Ранее "Страна" писала о том, что на родине Гандзюк суд не разрешил назвать улицу в ее часть.

Также мы сообщали, что в ЕС напомнили украинской власти, что убийство Гандзюк до сих пор не раскрыто.