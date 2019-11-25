После избрания Владимира Зеленского пассажиры московского метро обнаружили двойника президента Украины. Им оказался гость из Средней Азии - уроженец Узбекистана Умид Исабаев.

В российской столице мужчина работает автомаляром. Впрочем, так было до недавнего времени.

На минувшей неделе стало известно, что в России будет сниматься фильм о президенте Украины и Умид Исабоев сыграет в картине Зеленского. А сегодня выяснилось, что трудового мигранта пригласил в Киев Евгений Кошевой. Правда, в "Квартале" это опровергли.

Подробнее о том, что такой московский двойник Зеленского и какая карьера его ждет в России и в Украине, читайте в нашем материале.

Кто такой Имид Исабаев?

Умид Исабоев - самый обычный гастарбайтер из Узбекистана. Свое внешнее сходство с президентом Украины он обнаружил после избрания Владимира Зеленского на главный пост страны.

Исабаев продолжал привычно жить, зарабатывать за жизнь автомалярством, пока однажды его сфотографировали в московском место.

На снимке, который изначально было опубликован в соцсетях (смотрите выше), мужчина с закрытыми глазами сидит в вагоне - видимо, уставший после трудового дня. Одет недорого и чисто: в бежевые брюки, футболку и олимпийку. В руках - скрученный целлофановый пакет.

Вскоре журналисты разыскали Умида Исабоева, он стал гостем российских телеканалов.

В ходе одного из эфиров Исабаев сказал, он смог бы появляться вместо украинского лидера на съемках. "Владимира Зеленского подменить на съемках я всегда готов, потому что у него уже нет времени. В кино сниматься готов, в любой роли, кроме той, где надо кушать мясо свинины", - сказал маляр.

В шутку он также добавил, что у него есть не только внешнее сходство с Зеленским. "Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", - сказал Исабаев.

Имид Исабаев (слева) и Владимир Зеленский

Самопиар мужчины продолжился и дальше. Позже он рассказал, что очень любит юмор и попросил Гарика Мартиросяна взять его в российский Comedy Club. У мужчины есть мечта - он хочет работать в паре с Михаилом Галустяном.

В Comedy Club, как известно, уже участвует двойник Владимира Путина Дмитрий Грачев. Недавно он сыграл президента РФ в комедийном фильме "Каникулы президента". Впрочем, Грачев похож на молодого Путина не только внешне, то и профессионально умеет копировать его манеру речи.

Дмитрий Грачев (слева) и Владимир Путин

Если же говорить о двойнике Владимира Зеленского, с его речью придется поработать очень серьезно. Она с азиатским акцентом - совсем не похожа на произношение президента Украины.

Ниже предлагаем вниманию первое интервью Умида. Из беседы с журналистами становится известно, как он узнал о том, что похож на Зеленского; что друзья на русский лад называют его Димой. Также в ролике показано, какую аэрографию для авто делает мужчина, и приводятся несколько его личных снимков.

Интервью с двойником Зеленского. Видео: Mash

Вскоре Умид-Дима стал ходить уже на большие телевизионные шоу, а свитер сменил на строгий черный костюм (ниже).

Двойник Зеленского задал вопрос украинскому президенту. Видео НТВ

Карьера в кино и в Квартале 95

На минувшей неделе стало известно, что Умид Исабаев сыграет в кино Владимира Зеленского. Ни компания-производитель, ни синопсис фильма неизвестны. Пока есть только данные, что она картина будет состоять из четырех эпизодов.

А сегодня в интервью телеграм-каналу Mash Исабаев сообщил, что ему звонил посредством видеосвязи актер Евгений Кошевой и пригласил его на роль Зеленского.

Какой ответ дал Исабаев неясно, поскольку, по его словам, сейчас он будет подписывать контакт на съемки в сериале. "Наверное, поздно уже туда [в Киев] ехать, но я хотел бы ехать", - говорит двойник Зе.

О своем общении с Кошевым он рассказываем так (передаем дословно): "Говорит: "Мы вам заберем. Давай, присоединяйся к нам. Приезжай к нам". Квартал 95 - оттуда, оказывается они звонили... Говорит, вместе будем работать, да, вместе с Кошевым вести передачи. Украинский народ чтобы вместе с ним смешить людей".

В ходе сегодняшнего интервью Имид ни разу не произнес, что его приглашают именно в "Вечерний квартал", зато несколько раз сказал "вести передачу с Кошевым". Возможно, речь шла о передаче "Рассмеши комика", в которой участвовали Кошевой и Зеленский до избрания его президентом. А сейчас Кошевой работает ведущим на "Лиге смеха" - вместо Зеленского.

Впрочем, более подробной информации о предложении Умиду из Киева пока нет. А в пресс-службе "Квартала" такие переговоры вообще опровергли.

"Данная информация не соответствует действительности. Студия "Квартал 95" никаких переговоров по этому поводу не проводила", — заявила в пресс-службе в комментарии "Фактам".

Сочинил ли узбекский гастарбайтер свое общение с Кошевым или "Квартал" открестился от беседы, потому что у Исабаева скоро будет контракт с россиянами - вопрос. А проявится ли у него актерский талант узнаем уже скоро.