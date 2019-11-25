Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала новый мини-альбом "В хаті МА". Трэки уже доступны в Apple Music.

Видео: YouTube/Alyona Alyona

"Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран, крутых фестивалей — как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали некоторые треки, которые были презентованы ранее, и добавили кое-что новое", - обратилась к поклонникам сама девушка у себя в Facebook.

Фото: facebook.com/alyona.alyona.official

Уточним, что всего в альбом вошли восемь трэков, среди которых есть представленный ранее "Мамин суп".

Напомним, Alyona Alyona опубликовала небольшую фотосессию в купальнике и удивилась живучести стереотипа о том, что рэп - это не женское дело.

Ранее "Страна" писала о том, что в Европе признали рэпершу лучшей новой исполнительницей.