Власти Киева обнародовали статистику заболеваемости гриппом и ОРВИ, из которой следует, что интенсивность эпидемического процесса ниже базового показателя на 52,9%. Данные опубликованы на Facebook-странице столичного городской госадминистрации.

Как сказано в посте пресс-службы КГГА, за 47-ю неделю 2019 года в Киеве зарегистрированы 10 675 больных гриппом и ОРВИ.

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице на 5,6% выше по сравнению с предыдущей неделей. Рост произошел за счет как детей, так и взрослых. Среди детей заболевших 6770 (рост на 6,1%), среди взрослых - 3905 человек (рост на 4,7%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 63,4%, а на предыдущей неделе - 63,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 10%: 2882 случая, что составляет 42,6% от общего количества заболевших детей и 27% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Чиновник отметил, что в медицинские учреждения за 47-ю неделю госпитализированы 128 человек, из них 119 - дети.

"С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 40543 человека", - добавил Поворозник.

В КГГА заверили. что дополнительных противоэпидемических мер пока не требуется.

Скриншот: Facebook/ kievcity.gov.ua

Ранее "Страна" приводила прогноз Минздрава на эпидемический сезон 2019/2020 года. В ведомстве ожидают, что в Украине гриппом могут заболеть 6,7 миллионов человек.

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