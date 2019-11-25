Киевский НСК "Олимпийский" и харьковский ОСК "Металлист" вскоре могут получить сертификаты для применения VAR.

Об этом сообщил руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи, его цитирует ZN.

В Высшей лиги чемпионата Украины система VAR в первой половине сезона работает в тестовом режиме оффлайн. Ожидается, что со второй половины сезона чемпионата Украины система VAR сможет работать в режиме онлайн. Для этого необходимо получение разрешений от ФИФА и ИФАБ.

"Мы почти на заключительной стадии. Потому что живые матчи, а не тестирование системы в оффлайне, позволят нам впоследствии выйти в онлайн. Шансы получить сертификат – не проблема. Вопрос только в выполнении всей программы до конца. На матче присутствовали два представителя FIFA, они здесь для того, чтобы сертифицировать работу арбитров и саму технологию, то есть оборудования.

Эпизоды, когда требуется вмешательство VAR, определяет протокол использования системы. В этом матче, например, были сомнения относительно назначения углового, но эта система не применяется в таких случаях. Думаю, следующим стадионами, которые получат сертификацию, будут НСК "Олимпийский" в Киеве и ОСК "Металлист" в Харькове", - сообщил Лучи в эфире программы "Профутбол".

Как сообщала "Страна", ФК "Шахтер" прилетел на игру с "Манчестер Сити" в Англию без двух лидеров. Марлос пропускает встречу из-за дисквалификации.

Напомним, что ранее Мишель Платини раскритиковал VAR.