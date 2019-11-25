Во Львове сотни людей пострадали от гололеда
Во Львове выпал первый снег и вместе с сильным гололедом покрыл дороги города. Сразу после этого резко выросло количество автомобильных аварий и увеличилось количество обращений в городские травмпункты.
Пользователи соцсетей сообщили, что 24 ноября из-за сильного обледенения дорог весь общественный транспорт стоит и людям приходится идти пешком. Кроме того, водители в спешке начинают менять резину на машинах, из-за чего возникают большие очереди в пунктах шиномонтажа.
Сотрудники городской мэрии сообщили, что только в один из травмпунктов в первой половине дня обратились более 40 человек с ушибами и переломами различной степени тяжести.
Жители также выкладывают фотографии и видео снега и гололеда в социальных сетях.
Фото: facebook.com
Видео: facebook.com
Видео: youtube.com
Напомним, что ледяной коллапс во Львовской области стал причиной массовых ДТП.
Также читайте о том, что под Винницей автобус перевернулся на обледеневшей трассе, водитель и пассажиры оказались в больнице.