В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - говорится в комментарии.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

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Напомним, метеоролог Вера Балабух заявила, что в течение последних 30 лет температура воздуха в Украине растет вдвое быстрее, чем в целом на планете.

Также мы сообщали, что из-за шторма в Азовском море с острова Бирючий эвакуировали людей.