Елена Зеленская дала интервью ТСН, в котором рассказала, что у нее ушло полгода на переосмысление своего статуса.

"Мой муж хочет, чтобы я всегда была впереди. И иногда толкает меня вперед. Но есть протокольные правила, по которым я должна быть сзади", - говорит Елена.

Также первая леди рассказала о ссорах с президентом. Елена говорит, что лучше бы она не ругала Владимира, поскольку из-за этого у него портится настроение.

"О заявлениях я не могу его ругать. И мы пытаемся дома поменьше говорить о работе. Но, если мне захочется, я могу его поругать, да. Никто не запрещает", - сказала она.

Елена намерена инициировать реформу школьного питания. Она рассказала, что готовит на завтрак детям обычные блюда - овсянку, омлет сырники. В этом ей помогает бабушка и няня.

Также она рассказала, что совсем не мечтала о славе и публичности и очень комфортно чувствовала себя за кулисами в качестве сценариста студии "Квартал 95", а решение Владимира Зеленского баллотироваться в президенты у нее особого восторга не вызвало.

Ранее "Страна" писала о том, что Елена Зеленская до сих пор пишет сценарии Кварталу 95.

Также мы сообщали, что жена президента Украины рассказала, как ей живется в роли первой леди.