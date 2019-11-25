Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" обнародовала финансовый отчет за третий квартал. Как выяснила "Страна", указанные в документе крупнейшие спонсоры политсилы - юридические лица фигурируют в уголовных делах по уклонению от налогов и нелегальному обналичиванию денег.

Юридических лиц - спонсоров у политсилы немного - всего 30. "Страна" составила их рейтинг. Из него видно, что стандартная ставка спонсорского платежа с одной компании составила порядка 2,9-3,3 миллиона гривен.

Фото: Страна.ua

Крупнейший спонсор "Слуги народа" - фирма из Одессы "Кодексо". Она проходит по уголовному делу, связанному с обналичкой и уклонением от уплаты налогов. Уголовное производство №32018100000000055 от 23.04.2018 г. открыто по части 3 статьи 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

По тому же делу проходят еще два солидных спонсора "Слуги народа": одесские фирмы "Барака трейдинг" и "Флора импекс". Это номера 25 и 27 списка партийных спонсоров.

Все три фирмы указаны в определении Шевченковского райсуда столицы по указанному уголовному производству.

Скриншот: reyestr.court.gov.ua

Фирмы подозреваются в том, что при пособничестве сотрудников латвийского банка и должностных лиц подконтрольных субъектов хозяйствования - резидентов Украины, они организовали преступную схему с целью уклонения от уплаты налогов. Схема работала при осуществлении экспорта сельскохозяйственной продукции за пределы Украины. Операции по экспорту не отображались в налоговой и бухгалтерской отчетности. То есть, по сути, речь идет о контрабанде.

По тому же адресу, что и фирмы "Кодексо" и "Флора Импекс" (Одесса, ул. Пушкинская, 36), зарегистрирован еще один спонсор "Слуги народа" - ООО "Кристал М Груп" (номер 23 списка). Она находится в соседней комнате с "Кодексо".

Эта фирма была зарегистрирована совсем недавно, 25 мая. Но уже нашла больше 3 миллионов для поддержки партии Зеленского.

Весьма подозрительно, что еще две одесские фирмы "Тамира торг" и уже упомянутая "Барака трейдинг Украина" заплатили абсолютно одинаковые суммы по 2 920 960 грн. Перечислили свои взносы они в один день - 4 июля.

Таким образом, группа одесских компаний, которые занимаются экспортом-импортом сельхозпродуктов и фигурируют в ряде уголовных дел, стала крупнейшим официальным спонсором партии Зеленского в третьем квартале.

Ранее "Страна" анализировала ключевые положения финансового отчета политсилы.

Также мы писали, что "Слуга народа" собирается на новый тренинг, подобный трускавецкому, на который было потрачено (по данным отчета) около 8 млн грн.