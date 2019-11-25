"Народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, которого сегодня представили как украинского агента под прикрытием, не был мэром Горловки в 2014 году, а занимался вопросами канализации. Об этом заявил один из тогдашних командиров так называемой "ДНР" Игорь Безлер (Бес) со страницы своей жены Вконтакте.

Если верить Безлеру, то ничем в горисполкоме Матюха толком не руководил, а реально городом управлял Олег Губанов.

"Кто такой Матюха? При украинском мэре Горловки, вместе с В.Исаковым был одним из заместителей Клепа. Когда Клеп был арестован и посажен в подвал, Исаков сбежал, а Матюха остался не у дел. На митинге был избран типа "народным мэром". Украинские СМИ пытаются рассказать, что почти месяц был типа мэром города. Ну не смешите мои тапочки. Я уже писал, что таких "народных" было три. Один даже испугавшись сбежал и прятался в Донецке", - сообщил Безлер.

По его словам, "Матюха подсрачниками был выправажен из горисполкома, когда решил, что он типа мэр". "Мэром Горловки, после ареста Клепа, был назначен Олег Губанов и он до 2015 года исполнял эти обязанности. Где то в июне месяце Олег попросил разрешения назначить Матюху руководителем КП "Калинина", мотивируя тем, что это хороший специалист по "говну и пару", уборке улиц и прилегающей домовой территории. Это самая ОГРОМНАЯ должность, что при мне в 2014 году, которую этот горе клоун- разведчик занимал. Как писал ранее, его сфера "развединтересов" дальше канализации и уборки улиц не распространялась. ХЗ, может отвечая за дерьмо в трубах сей золотарь и добыл столь важные секреты для ГУР Украины. Какие конфликты сие чудо могло спровоцировать? Только один - не откачать вовремя фекалии и не подать воду в дома. Хотя после первого же конфликта был бы тупо отправлен, в лучшем случае на подвал...", - пишет Безлер.

Он сообщает, что ему отзвонился Олег Губанов и освежил те моменты, которые из-за своей незначительности просто подзабылись. "Промэрствовал этот Матюха ровно 30 минут, пока в кабинете доказывал Губанову и Василенко, что он "мэр всея Горловки". После моего прибытия в горисполком все доказательства закончились увесистым подсрачником по жопе, после которого сей горе мэр вылетел ииз кабинета. На этом славную эпопею клоуна-мэра-разведчика можно считать закрытой", - подытожил Безлер.

Фото: vk.com

Напомним, что в Украине раскручивается громкая шпионская история. Один из представителей "ДНР" объявился в Киеве и был представлен как агент военной разведки Минобороны.

Ранее "Страна" разбиралась, как "народный мэр" Горловки превратился в "украинского Штирлица".

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