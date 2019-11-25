Мирная жительница Марьинки с ребенком попала под обстрел. Женщина получила ренение. Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в соцсети.

"Сегодня около 12:00 в городе Марьинка в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия было ранено гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина шла по улице со своим трехлетним ребенком. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и в левое плечо. Судя по всему, ребенок не пострадал.

Женщине оказали медпомощь. Сейчас она находится в больнице города Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

Фото: facebook.com

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