Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил председателя Черновицкой областной государственной администрации. Им стал Сергей Осачук. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Назначить Осачука Сергея Дмитриевича председателем Черновицкой областной государственной администрации", - говорится в указе № 866/2019.

Осачук является кандидатом исторических наук и переводчиком. В 2010 году он баллотировался в Черновицкий городской совет от Украинской партии "Единство", но не был избранным. В 2013 году он был назначен на должность почетного консула Австрийской республики в Черновцах, занимал должность советника городского главы.

Фото: Сергей Осачук



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