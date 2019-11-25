В четверг, 28 ноября, в Швеции между киевским "Динамо" и местным "Мальме" назначена игра 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Игру поручено судить арбитрам из Чехии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Главным арбитром встречи назначен 42-летний Павел Краловец. На бровках Иво Надворник и Томаш Мокруш. Четвертый судья - Мирослав Зелинка.

Игра назначена на 21-тысячном стадионе "Сведбанк Арена" в Мальме. Стартовый свисток - около 22.00 по Киеву.

Положение команд в группе "В":

"Копенгаген" (Дания) - 6 "Динамо" - 6 "Мальме" - 5 "Лугано" (Швейцария) - 2

Чуть раньше в четверг назначили львовскую игру группового этапа Лиги Европы "Александрия" - "Вольфсбург".

Как сообщала "Страна", в Динамо прокомментировали расистский скандал на игре с "Шахтером": "в случае доказательства вины, будем принимать все возможные меры для дальнейшей изоляции данных лиц не только от футбола, а и от общества".

Напомним, что в ФК "Ворскла" отправили в отставку главного тренера, но оставили его в структуре клуба.