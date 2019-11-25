В Украине в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи насчитывается более 5,5 тысяч семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Об этом сообщил на брифинге по противодействию и предотвращению домашнего насилия заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, передает корреспондент УНН.

"Сейчас, в частности, в центрах социальных служб для семьи, детей и молодежи, учтено более 5,5 тысяч семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. В частности, были обращения по поводу жестокого обращения, домашнего насилия и более 1800 детей, которых сейчас продолжают воспитывать в данных заведениях", - отметил Нежинский.

С его слов, 815 детей получили другие виды помощи, без помещения в учреждение стационарного пребывания.

Напомним, что 14 ноября В Киеве суд впервые вынес приговор за домашнее насилие.

Также мы писали о том, что власть дала отмашку для создания колл-центров, куда бы украинцы жаловались на домашнее насилие.