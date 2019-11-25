Партия "Слуга народа" обнародовала финансовый отчет за третий квартал, из раздела о расходах которого становится ясно, во сколько политсиле Зеленского обошелся тренинг новоизбранных депутатов в Трускавце.

Экспресс-обучение азам парламентаризма и политической жизни стоило "слугам народа" 7,7 миллионов гривен. Деньги получила фирма "Бальнео-тур" из Дрогобыча (Львовская область) за организацию семинара в Трускавце.

В курортном городе в августе партийцев принимал элитный курортный комплекс "Rixos Прикарпатье". К будущим нардепам приезжал Владимир Зеленский. Организатором лекций был нынешний министр экономики Тимофей Милованов.

Среди заданий было "найди оленя" или "найди тигра" на картинке.

К слову, в отчете о расходах партии фигурируют 2,1 млн гривен, перечисленные "Слугой народа" Киевской школе менеджемента, которую возглавлял Милованов.

Видимо, это и есть плата за обучение депутатов.

Более подробно о расходах и доходах партии Зеленского можно прочитать в нашей статье.

Как проходил летний тренинг в Трускавце рассказывала Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно".

Мы также детально описывали, как проходил и чем закончился дорогостоящий тренинг "слуг народа" в Трускавце, ставший объектом многочисленных шуток и мемов.