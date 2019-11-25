Найди оленя за 7 млн и заплати Милованову 2 млн. Стало известно, сколько "Слуга народа" потратила на тренинг в Трускавце
Партия "Слуга народа" обнародовала финансовый отчет за третий квартал, из раздела о расходах которого становится ясно, во сколько политсиле Зеленского обошелся тренинг новоизбранных депутатов в Трускавце.
Экспресс-обучение азам парламентаризма и политической жизни стоило "слугам народа" 7,7 миллионов гривен. Деньги получила фирма "Бальнео-тур" из Дрогобыча (Львовская область) за организацию семинара в Трускавце.
В курортном городе в августе партийцев принимал элитный курортный комплекс "Rixos Прикарпатье". К будущим нардепам приезжал Владимир Зеленский. Организатором лекций был нынешний министр экономики Тимофей Милованов.
Среди заданий было "найди оленя" или "найди тигра" на картинке.
К слову, в отчете о расходах партии фигурируют 2,1 млн гривен, перечисленные "Слугой народа" Киевской школе менеджемента, которую возглавлял Милованов.
Видимо, это и есть плата за обучение депутатов.
Более подробно о расходах и доходах партии Зеленского можно прочитать в нашей статье.
Как проходил летний тренинг в Трускавце рассказывала Олеся Медведева в своем блоге "Ясно.Понятно".
Мы также детально описывали, как проходил и чем закончился дорогостоящий тренинг "слуг народа" в Трускавце, ставший объектом многочисленных шуток и мемов.