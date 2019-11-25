На месте аварии молдавского танкера Delfi (Делфи) в Одессе снизился уровень загрязнения воды нефтепродуктами, по состоянию на 25 ноября показатель превышает норму в 19 раз. Об этом сообщает Думская.

Как сообщила директор департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк, наибольший уровень загрязнения был зафиксирован в ночь с 22 на 23 ноября, после чего уровень быстро пошел на спад. Всего в море было выброшено до 150 кг нефтепродуктов.

"С одной стороны шторм не позволил установить сорбирующие боны, с другой - очень сильно уменьшил концентрацию загрязняющих веществ в месте крушения. Если в указанный период норма была превышена более чем в 150 раз, то сегодня - в 19. В настоящее время решается вопрос об установке сорбирующих бонов", - сказала Дацюк.

Также она отметила, что не было зафиксировано выбросов тяжелых фракций. "Ничего особо вредного вроде мазута не было, к счастью. Визуальное наблюдение за чайками в воде и на пляже также показывает, что ни на оперении, ни на лапках у них ничего подобного нет", - сообщила Дацюк.

При этом по словам вице-мэра Одессы Андрея Котляра, в день эвакуации с танкера моряков тяжелые фракции присутствовали в воде. "На лицах наших водолазов был мазут, а военному водолазу даже пришлось оказывать неотложную помощь, так как он наглотался этих веществ и начал задыхаться", - сообщил Котляр.

Напомним, что крушение танкера "Делфи" у одесских берегов попало на видео. На записи видно, как судно лежит на мели на боку, а вокруг него проводятся спасательные работы.

Также "Страна" писала, что танкер "Делфи", к которому пока не могут приблизиться экологи, мог перевозить нефть нелегально.