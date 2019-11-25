Школьников в Украине начнут учить медиаграмотности. Об этом заявила журналистам министр образования и науки Украины Анна Новосад, передает "112 Украина".

"Я считаю, что определенная информгигиена является сверхважной компетентностью, которой должен владеть каждый, независимо от возраста. Начинать со школы работать над медиаграмотностью очень важно, и мы это сейчас вплетаем во время разработки Государственного стандарта базового образования и также будем прописывать через образовательные программы", - отметила Новосад.

Также она сообщила, что ведется разработка Государственного стандарта базового образования для учащихся 5-9 класса. Его планируют презентовать в марте 2020 года и внедрить в 2022 году.

"Мы говорим о воплощении новой украинской школы, и мы сейчас на этапе начальной… Нам еще необходимо 2 года, чтобы довести начальные классы, и с 2022 года у нас идет первый 5-й класс, который будет учиться по новому стандарту и где будет эта компетентность", - добавила министр.

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