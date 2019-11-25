Частный чешский оператор Leo Express хочет запустить поезд до границы с Украиной уже в марте 2020 года. Об этом сообщает Rynek kolejowy.

"Мы будем пытаться вписать наши поезда при корректировке графика движения. Это будет иметь место в середине марта", - сказал отвечающий за польско-украинский рынок в Leo Expres Юрай Андрейка.

Также он добавил, что поездки будут осуществляться в поездах Flirt.

Напомним, чешский перевозчик Leo Express получил разрешение на запуск регулярных ж/д рейсов из Праги через Краков и Пшемышль до станции Медыка, которая находится на границе с Украиной.

Как сообщала "Страна", в Чехии не только вдвое увеличили квоту для приема работников из Украины, но и пересмотрели программы по их набору: теперь граждан Украины будут приглашать на должности высококвалифицированных специалистов и научных сотрудников.