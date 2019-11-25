Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате", - заявил Песков.

По словам Пескова, на встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин.

"Состоялся разговор по текущим вопросам социально-экономического развития страны", - добавил Песков.

Ранее "Страна" писала о том, что Песков опроверг информацию о том, что Россия вернула корабли из-за решения Международного трибунала.

Также мы сообщали, что большинство украинцев, согласно опросу, одобряют переговоры между Зеленским и Путиным.