Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на днях повысившая тарифы НЭК "Укрэнерго", 22 ноября установила для ЧАО "АК "Киевводоканал" новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Решение было принято на заседании, проводившемся в форме открытого слушания. Пока его нет в открытом доступе на сайтах ни НКРЭКУ, ни "Киевводоканала". Однако, на интернет-странице Нацкомиссии опубликован документ, касающийся обоснования принятия постановления НКРЭКУ. В нем указаны новые тарифы на водоснабжение и водоотвод.

Тариф на централизованное водоснабжение теперь будет составлять 9,86 грн за кубометр (без НДС). Тариф на водоотвод - 7,49 грн за кубометр (без НДС).

Для сравнения, сейчас в "Киевводоканале" действуют такие тарифы:

на централизованное водоснабжение – 9,01 грн за кубометр (без НДС);

на водоотвод – 7,97 грн за кубометр (без НДС).

Таким образом, стоимость водоснабжения возросла, а водоотведения понизилась.

Решение Нацкомиссии будет оформлено постановлением и обнародовано на официальном веб-сайте и в "Информационном бюллетене НКРЭКУ", а также в Системе информационно-правового обеспечения "Лига: Закон" и юридической информационно-поисковой системе "Законодательство".

Напомним, 16 ноября Кабмин снял ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.

Ранее "Страна" писала, что энергохолдинг ДТЭК предлагает с 1 января 2020 года при потреблении до 100 кВт-ч/месяц электрической энергии поднять тариф на 86,7%.