В ночь на 25 ноября в Дрездене злоумышленники взломали и ограбили знаменитую сокровищницу "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства стоимостью сотни миллионов евро. Об этом сообщает издание Freie Presse.

Преступление произошло в исторической части коллекции. Сумма ущерба устанавливается. На месте в настоящее время работают оперативники.

Сокровищница была построена в 1723–1730 годах. Коллекция демонстрируется в двух постоянных экспозициях - "Исторических Зеленых сводах" и "Новых Зеленых сводах", расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции. Ежегодно музей посещают около 500 тыс. человек.

Один из самых ценных экспонатов "Зеленого свода", единственный крупный бриллиант зеленого цвета весом более восьми грамм, в настоящее время экспонируется в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Как сообщала "Страна", в Купянске произошло ограбление оружейного магазина. Из торгового помещения злоумышленник похитил 4 пневматические винтовки, 5 охотничьих ножей, 7 сюрикенов, 4 металлических ножа, 4 бинокля и 1 монокль.

Напомним, что в Киеве из охраняемого дома вынесли технику Apple и коллекцию часов, чья стоимость оценивается в десятки тысяч долларов.