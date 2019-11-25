Банки, финансовые компании, коллекторы и прочие кредиторы не имеют права взыскивать долги, если они не бесспорные (должник не признал задолженность и собирается ее оспорить) и, если речь идет об обыкновенном кредитном договоре, не заверенном нотариально. Соответствующее решение вынес Шевченковский районный суд г. Киева по делу №761/16682/18. Судья подчеркнул, что постановление Кабмина №622, оговаривающее правила наложения надписей был отменено, потому финансисты не имеют права пользоваться этой уловкой.

"Банк пытался провернуть схему с требованием о взыскании долга без суда — через нотариуса (Владимира Чуловского). Однако суд постановил, что его исполнительная надпись не подлежит исполнению. Нотариус нарушил все правила. Да и банк тоже — поскольку воспользовался его услугами и требовал взыскания по договору, где не соблюден принцип бесспорности, и где уже пропущены сроки исковой давности (три года)", — подчеркнул в беседе со "Страной" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Об этом открыто говорится в постановлении.

"Подтвердилась обстоятельство, что оспариваемая исполнительная надпись не соответствует требованиям законодательства, в частности ст. 87 Закона Украины "О нотариате" и постановлению Кабинета Министров Украины №1172 от 29 июня 1999 г. Поскольку, совершенное не на предусмотренном Перечнем долговом документе — кредитном договоре, нотариально не удостоверен, и отсутствуют доказательства бесспорности задолженности, а потому не подлежит исполнению", — объясняется в нем.

Спор происходил между Альфа Банком и заемщиком по долгу в $26,1 тыс. Финансисты пытались взыскать его путем обращения взыскания на земельный участок.

"Во-первых, Альфа Банк, а ранее и его Укрсоцбанк, очень часто пользуются услугами нотариусов и пытаются взыскать задолженности без судов. Во-вторых, банки в целом стали часто применять такой способ. Не всегда законно, и иногда одновременно в двух инстанциях. У нас, например, недавно было дело в суде по кредиту, а когда мы пришли на слушанья, и судья сообщила, что банк одновременно воспользовался услугами нотариусами, и пытается взыскать задолженности путем наложения исполнительной надписи. То есть истребует долги и через суд, и через нотариуса. Хотя такое в принципе недопустимо", — отметил "Стране" управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

Взыскание долга через нотариуса — быстрый способ, позволяющий надавить на заемщика. И как показывает практика (история по делу №761/16682/18), такие взыскания происходят с нарушением действующего законодательства. Нотариусы подыгрывают банкам, совершенно спокойно нарушая правила.

"Единственная возможность оспорить незаконные требования нотариуса — идти в суд. Обеспечением сразу должен быть запрет на любые взыскания. Но нередко случается, что к моменту подачи иска у человека по исполнительной надписи успевают арестовать все деньги на счетах и даже сделать его невыездным. Плюс нередко случается, что арестованные на счетах деньги успевают передать взыскателю, то есть они уходят в оплату кредита. Чтобы снять аресты, все вернуть и восстановить человека в правах приходится потратить время", — объяснил "Стране" адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Можаев и партнеры Михаил Можаев.

Оспаривать действия кредиторов в судах приходится достаточно долго.

"Например, у меня на апрель 2019 года намечено слушанье по делу 2017 года. То есть времени уходит много. Даже притом, что банкиры нарушили закон, и, кстати, сами знают об этом. Когда с ними встречаешься, то они открыто в этом признаются. Говорят, что от них требуют взыскать долги любым способом, потому они не стесняются в средствах. И обычно рассчитывают, что должник не привлечет адвоката и сам не сможет себя защитить", — сказал Виктор Мороз.

Адвокаты отмечают полную безнаказанность банковских юристов в подобных ситуациях.

"Они открыто и нагло нарушают действующее законодательство, поскольку за это нет никакой ответственности. Вступают в сговоры с нотариусами. Единственные способ бороться с этим — не только подавать иски в суды, но еще и в правоохранительные органы. Требовать привлечь нотариуса к ответственности. Добиваться лишения его лицензии и взыскания ущерба, когда тот наносится человеку", — уверен Ростислав Кравец.