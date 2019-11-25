Правительство Швеции будет использовать название Belarus вместо Vitryssland по рекомендации министра иностранных дел страны. Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде, передает SVT.

"Это признание белорусского гражданского общества и народа, которые на протяжении долгого времени стремились к тому, чтобы подчеркнуть национальную идентичность и суверенитет своей страны", - отметила она.

При помощи таких изменений Швеция хочет отказаться от термина, который может быть связан с Россей. В переводе со шведского Vitryssland означает "Белая Россия".

Напомним, 18 ноября Совет Евросоюза утвердил решение о готовности подписать с Беларусью соглашение об упрощении визового режима.

Также "Страна" писала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональное высказывание главы Беларуси Александра Лукашенко о целесообразности дружбы с Россией.