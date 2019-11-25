НАК "Нафтогаз Украины" официально ответил "Газпрому" на предложение российской стороны о заключении транзитного контракта на 1 год. Об этом на своей странице в соцсети написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, в ответе говорится, что стороны должны продолжать обсуждать продления транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. Витренко отметил, что благодаря эффективной совместной работе парламента Украины, правительства, регулятора, "Нафтогаза" и Оператора газотранспортной системы Украины, внедрение европейских правил в Украине идет по согласованному графику.

Теперь у "Газпрома" есть все возможности для заключения нового долгосрочного контракта на транзит газа через Украину по этим правилам.

"Мы еще раз отметили, что "Нафтогаз" соглашается с вариантом заключения контракта на транзит, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович (контракт на 10 лет - Ред.). Добавлю, что у нас нет никакого сомнения, что этот вариант соответствует как европейским правилам, так и легитимным интересам украинской и российской стороны", - отметил Витренко.

"Если подытожить, пока мы не видим законных оснований для того, чтобы не был заключен новый контракт на транзит газа через Украину по европейским правилам, и мы выражаем свою готовность добросовестно над этим работать со своей стороны", - добавил исполнительный директор "Нафтогаза".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что "Газпром" увеличил транзит через Украину почти до максимума.

Также мы сообщали, что директор "Нафтогаза" опубликовал мем, а затем подтвердил получение предложения от Газпрома.