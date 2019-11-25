В Великобритании водитель Морис (Мо) Робинсон, в грузовике которого в октябре были найдены тела 39 мигрантов, признался в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции. Об этом сообщает ВВС.

25-летнего Робинсона арестовали в тот день, когда полиция сделала страшную находку в его грузовике, и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и в заговоре с целью торговли людьми.

Мо Робинсон. Фото: bbc.com

Сегодня по видеосвязи из мужской тюрьмы Белмарш Робинсон признал, что содействовал нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года. Он также сказал, что в этот период за свою преступную деятельность получил вознаграждение наличными.

Напомним, после задержания фуры СМИ передавали, что она прибыла в Великобританию из Болгарии. Однако власти страны сказали, что фура с 2107 года в Болгарии не появлялась.

Позже выяснилось, что грузовик прибыл из Бельгии, а нелегальные мигранты родом из Китая замерзли насмерть.