Нефедов показал, как контрабандную партию сигарет на 3 миллиона спрятали в угле. Фото
Председатель государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что в Черновцах задержали партию контрабандных сигарет на почти 3 млн гривен. Об этом он сообщил у себя в Facebook.
Фото: facebook.com/max.nefyodov
"Экспортную" контрабанду обнаружили в пункте пропуска Порубное в Черновцах", - сказал он.
Фото: facebook.com/max.nefyodov
По словам чиновника, таможенники решили проверить грузовик из-за древесного угля, который является классическим рисковым товаром. Внутри мешков были обнаружены 62 тысячи пачек сигарет на сумму 2,7 млн гривен.
Фото: facebook.com/max.nefyodov
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Днепропетровской и Харьковской области задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли марихуанну в Российскую Федерацию с помощью дрона.
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