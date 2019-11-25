Председатель государственной таможенной службы Максим Нефедов рассказал, что в Черновцах задержали партию контрабандных сигарет на почти 3 млн гривен. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

"Экспортную" контрабанду обнаружили в пункте пропуска Порубное в Черновцах", - сказал он.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

По словам чиновника, таможенники решили проверить грузовик из-за древесного угля, который является классическим рисковым товаром. Внутри мешков были обнаружены 62 тысячи пачек сигарет на сумму 2,7 млн гривен.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) Днепропетровской и Харьковской области задержали двух жителей Кривого Рога, которые переправляли марихуанну в Российскую Федерацию с помощью дрона.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция в Херсонской области искала мопед, а нашла 15 кг каннабиса и импортный пистолет.