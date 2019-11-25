Абсолютным фаворитом игры 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов Манчестер Сити - Шахтер букмекеры считают футбольный коллектив из Манчестера. Матч состоится завтра 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "горожане" уверенно победили - 3:0. Игра состоялась в Харькове 18 сентября.

Контора William Hill на победу Манчестер Сити принимает ставки с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 7.0, успех "Шахтера" - в 17,00.

Parimatch оценивает вероятность победы Манчестер Сити в 1.18, ничьей - 8.0, победу Шахтера - 15.00. В Фаворите - 1.17, 7.6 и 15.00 соответственно.

Положение команд в группе С после 4-х туров Манчестер Сити - 10 очков, Шахтер - 5, Динамо (Загреб, Хорватия) - 5, Аталанта (Италия) - 1.

В АПЛ МС идет на 3-м месте (28 очков). Впереди - Ливерпуль (37) и Лестер (29). Шахтер в УПЛ набрал 43 очка и возглавляет турнирную таблицу.

Игру рассудит словенская бригада арбитров. Главный судья - 40-летний Славко Винчич, на бровках - Томаж Кланчник и Андраж Ковачич, четвертый рефери - Раде Обренович.

Как сообщала "Страна", Динамо и Александрия проведут свои игры в Лиге Европы в четверг, 28 ноября. Их соперники - Мальме и Вольфсбург соответственно.

Напомним, что "горняки" прилетели в Англию без Тайсона и Марлоса.