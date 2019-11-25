5-летний мальчик получил ножевые ранения от собственного отца в Нежине Черниговской области. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ НП.

Уточняется, что в больницу Нежина с ножевыми ранениями госпитализировали 5-летнего мальчика и его отца. Выяснилось, что 30-летний мужчина во время внезапной вспышки агрессии схватил нож и несколько раз ударил им своего сына. После этого ударил себя ножом в грудь.

"Тяжело раненого малыша и мужчину с ножом в груди обнаружила их соседка", - говорится в сообщении.

Медики городской больницы диагностировали у мальчика проникающее ножевое ранение грудной клетки, а также ранение лица и шеи. У отца - проникающее ножевое ранение грудной клетки. Оба прооперированы. Состояние раненых стабилизировалось, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Открыто производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), которое наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Продолжается досудебное расследование. Как сообщает источник в правоохранительных органах, отец ребенка состоит на учете у психиатра. Не исключено, что его признают неподсудным.

Видео: сn.npu.gov.ua

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