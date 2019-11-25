Правоохранители Харькова установили, кому принадлежит автомобиль Toyota Camry, который сегодня пытались подорвать на улице Чайковского. Об этом сообщает издание Depo.Харьков со ссылкой на начальника следственного управления ГУ НП Украины в Харьковской области Сергея Чижа.

Авто принадлежит харьковскому адвокату Андрею Гагуну, который ранее был сотрудником прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, Гагун приходится зятем бывшему первому заместителю прокурора Харьковской области Владимиру Суходубову.

Владелец автомобиля подозревает, что подрыв связан с его профессиональной деятельностью. Он сообщил, что неоднократно получал угрозы.

Видео: YouTube/ ГУ Національної поліції в Харківській області

В полиции также сообщили детали инцидента. Взрыв произошел из-за самодельного устройства, в основе которого был тротил. Взрывчатка была плохо закреплена или не была закреплена вовсе, так как взрыв прогремел уже позади машины после того, как Toyota Camry отъехала.

Адвокаты нередко становятся мишенью для покушений. 22 августа возле СИЗО в Кропивницком неизвестные расстреляли одного защитника из автоматического оружия.

А в начале года в Днепре на местного адвоката напали с ножом во дворе его дома.