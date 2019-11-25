Число пострадавших от отравления газом в Нижегородской области возросло до 44 человек. Об этом сообщает пресс-служба губернатора, передает "Интерфакс".

Так, в Вадскую центральную районную больницу были доставлены 44 человек. 43 ребенка и один взрослый. Они были доставлены туда из районной школы. Предварительно установлено, что произошло отравление бытовым газом.

"На газораспределительной станции произошел выброс одоранта - примеси для определения запаха газа", - говорится в сообщении.

Уточним, что на данный момент учебный процесс в школе приостановлен.

Напомним, 3 ноября в городе Барановичи, который находится в Брестской области Беларуси 13 детей попали в больницу из-за отравления хлором в бассейне.

Ранее "Страна" сообщала, что на форуме в Мариуполе массово отравились молодые лидеры из Киева. В больницу попали 16 человек.