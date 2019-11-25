В пункте контроля железнодорожного вокзала "Киев-пассажирский" женщина пыталась подкупить офицера Государственной погранслужбы, чтобы в Украину разрешили въехать ее жениху - гражданину РФ. Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

44-летняя уроженка Донецкой области предлагала пограничнику взятку в размере 200 долларов США. Накануне ее возлюбленного с российским гражданством, который прибыл вместе с ней, не пустили в Украину, так как во время прохождения пограничного контроля выяснилось, что он пересекал границу с временно оккупированным Крымом без соответствующего разрешения. В результате ему запретили въезд в Украину на три года по решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта.

На предложение женщины пограничники ответили категорическим отказом, а о попытке дать взятку сообщили в Национальную полицию Украины. Россиянину же пришлось возвращаться домой обратным поездом.

Ранее "Страна" рассказывала, что в аэропорту "Киев" (Жуляны) уроженец Сирии пытался подкупить пограничный наряд, чтобы тот пустил его в Украину в обход запрета.

Также мы описывали, как жительницы Тернополя попытались вывезти из Украины троих детей по поддельным документам. Пограничникам они предлагали взятку 50 евро.