Украинцы одобрили легализацию добычи янтаря и полное обновление ЦИК, - опрос
Украинцы положительно оценивают предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины. В поддержку этого высказались 61% опрошенных. Об отрицательном отношении заявили 17% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения за ноябрь, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.
Также большинство опрошенных (63%) выступают за возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам. 10 % не поддерживают диалог.
71% украинцев высказался за легализацию добычи янтаря. Против высказались 13%.
Полное обновление состава Центральной избирательной комиссии положительно оценивают 49%, отрицательно - 13,5%.
Отметим, что исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.
В результате полевого этапа была собрана 2 041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ранее "Страна" писала о том, что большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным.
Также мы сообщали, что по данным исследования, украинцы чаще всего увольняются из-за проблем с коллегами.