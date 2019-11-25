Украинцы положительно оценивают предоставление гражданства иностранцам, которые защищали территориальную целостность Украины. В поддержку этого высказались 61% опрошенных. Об отрицательном отношении заявили 17% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения за ноябрь, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Также большинство опрошенных (63%) выступают за возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам. 10 % не поддерживают диалог.

71% украинцев высказался за легализацию добычи янтаря. Против высказались 13%.

Полное обновление состава Центральной избирательной комиссии положительно оценивают 49%, отрицательно - 13,5%.

Отметим, что исследование проводилось 4-19 ноября 2019 года в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым. В Донецкой и Луганской областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

В результате полевого этапа была собрана 2 041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее "Страна" писала о том, что большинство украинцев одобряют переговоры между Зеленским и Путиным.

Также мы сообщали, что по данным исследования, украинцы чаще всего увольняются из-за проблем с коллегами.