Гимнастка Анна Ризатдинова, занявшая второе место на проекте "Танцы со звездами", дала интервью Маше Ефросининой, в котором она рассказала о разводе с экс-нардепом Александром Онищенко.

Танцы со звездами

24 ноября завершился очередной сезон "Танцев со звездами". Претендовавшая на кубок, Анна Ризатдинова, заняла второе место в суперфинале. В последней речи на паркете она не смогла сдержать слез, поблагодарила своего партнера на паркете Александра Прохорова

"Друзья! Вот и закончилось наше путешествие под названием "Танці з зірками". Мне, как спортсменке конечно же очень сложно проигрывать. Но и в то же время, я понимаю, что наше серебро на вес золота! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю что мы сделали все, что от нас зависело! Дорогие наши зрители, мы благодарны вам! Я думала что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране ... , но вы нас донесли на своих ручках до финала ... Всех обняла и поцеловала" - прокомментировала результаты Ризатдинова в Instagram.

Во время последнего эфира гимнастка рассказала, что тяжело пережила развод с Александром Онищенко, от которого родила сына, и что она хочет, чтоб о ней говорили, не как о жене олигарха, а как о финалистке проекта "Танцы со звездами". Эту тему она периодически затрагивала и во время других эфиров.

Об отношениях с экс-нардепом, который покинул Украину в 2016 году после начала уголовного преследования, она рассказала и в интервью Маше Ефросининой. В Украине Александра Онищенко подозревают в создании незаконной газовой схемы. По данным НАБУ, нардеп со своими соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 млрд гривен.

Об отношениях с Онищенко

Анна Ризатдинова рассказала, что ее сыну Роме сейчас год и 10 месяцев и что его обеспечивает отец. По ее словам, на жизнь в месяц им нужно примерно 3 тысячи долларов. Зарабатывает она мастер-классами, в основном за границей. После участия в "Танцах со звездами" она задумалась об открытии своей школы.

В интервью Маше Ефросининой она рассказала, что познакомилась с Александром Онищенко еще когда занималась профессиональным спортом по спортивной линии - он сформировал сборную по конному спорту. С начала завязалась переписка в соцсетях, потом они начали встречаться. По словам Ризатдиновой, она долго думала, ведь у них разница в 24 года, а у Александра была не очень хорошая репутация. Но она сказала, что открыла его с другой стороны.

По ее словам, отец ее выбор не поддержал, он не знал об отношениях до последнего. Мама поддержала. А вот многие подруги осуждали, подходили и спрашивали: "Ты что, правда, с ним?!" Некоторые говорили, что Анна вступила в отношения из-за денег.

- За что можно полюбить Онищенко, у которого репутация абсолютного гуляки? - спросила Маша Ефросинина.

- Он относился ко мне, как к настоящему бриллианту, очень искренне. Очень жаль, что у меня не получилось, но я не жалею.

Также она сказала, что Онищенко в какой-то момент понял, что мешает ей, и у нее только лишние проблемы, поэтому отпустил. И что о причинах она узнала из интервью.

"Мы не вместе с нового года, с января. С моей стороны любовь еще не закончилась, просто так же не нажмешь кнопку off. Я даже отписалась в Instagram. С сыном он общается, мы общаемся, но у каждого свое пространство, наши дороги разошлись".