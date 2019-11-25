Сегодня, 25 ноября, в Харькове на улице Чайковского был взорван автомобиль марки Toyota. Машина подрывателей может иметь государственные знаки европейской регистрации, передает пресс-служба полиции.

"Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Уточним, что в результате взрыва никто не пострадал. Из-за взрыва были повреждены другие автомобили, которые стояли рядом.

Фото: hk.npu.gov.ua

"Злоумышленники, вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", - подчеркивается в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", 23 ноября, на севере Сирии в Телль-Абъяде произошел теракт, в овремя которого сдетонировал автомобиль. В результате погибли не менее 10 человек.

Напомим, 6 ноября на Житомирской трассе взорвали автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился бизнесмен Игорь Сало, его охранник и водитель