В центре Харькова взорвали Toyota, в городе объявлен план "Перехват". Фото
Сегодня, 25 ноября, в Харькове на улице Чайковского был взорван автомобиль марки Toyota. Машина подрывателей может иметь государственные знаки европейской регистрации, передает пресс-служба полиции.
"Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry". На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС", - говорится в сообщении.
Фото: hk.npu.gov.ua
Уточним, что в результате взрыва никто не пострадал. Из-за взрыва были повреждены другие автомобили, которые стояли рядом.
Фото: hk.npu.gov.ua
"Злоумышленники, вероятно причастны к преступлению, могут передвигаться на автомобиле "Opel Vectra" синего цвета с государственными знаками европейской регистрации. Приказом начальника Главного управления ГУНП в Харьковской области по Харькову и области введена полицейская операция "Перехват", - подчеркивается в сообщении.
Фото: hk.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", 23 ноября, на севере Сирии в Телль-Абъяде произошел теракт, в овремя которого сдетонировал автомобиль. В результате погибли не менее 10 человек.
Напомим, 6 ноября на Житомирской трассе взорвали автомобиль Mercedes-Benz, в котором находился бизнесмен Игорь Сало, его охранник и водитель