В среду, 27 ноября, Луна находится в знаке зодиака Стрелец в растущей фазе, поэтому день будет благоприятный для карьеристов и ученых. Период также способствует тому, чтобы разрешить все вопросы в правовой плоскости.

На этой неделе некоторым представителям знаков зодиака астрологи советуют поднакопить энергию, другим - реализовывать самые смелые проекты.

Овен (20.03 - 21.04)

Сегодня Овнам придется решить проблемный вопрос, требующий некоторое времени на обдумывание. Задача покажется вам более легкой, если четко обрисовать ее проблематику и набросать конкретный план реализации. В целом день требует от Овнов врожденной практичности, взвешенности и осмысленности. Но не допускайте, чтобы негативные эмоции перевесили, ориентируйтесь на разрешении проблемы.

Телец (19.04 - 22.05)

На этой неделе карьере могут помешать любовные переживания. Вашей энергии может оказаться недостаточно, чтобы разрешить все намеченные дела. Звезды рекомендуют вам немного расслабиться, прогуляться в парке, прочесть книгу, посетить бассейн или пройти курс массажа.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вашей решительности сегодня можно позавидовать. Если вы проявите доброжелательность и оптимизм, то день станет весьма продуктивным для вашей последующей карьеры. Сегодня вы сможете справиться с любой работой. Вечернее время будет благоприятным для поездок: смело отправляйтесь за город или прогуляйтесь улицами незнакомого города.

Рак (21.06 - 23.07)

В ожидании успеха вам не стоит расслабляться до самого вечера. Концентрация и внимания - вот ваши надежные товарищи на сегодня. Выполнив все планы на сегодня, позвольте себе понежиться в теплой ванне или посмотрите мотивирующий фильм в компании любимого человека. Вечером позволяйте себе не только планировать, но и мечтать. Дайте романтику внутри себя проявиться в полной мере.

Лев (22.07 - 24.08)

Вы можете рассчитывать на оценку своей деятельности в виде похвалы или премии от руководства. День будет хорошим для отдыха в кругу семьи и близких. Продолжайте по шагам идти к своей мечте. Главное - не сидите на месте, проявляйте фантазию: будь то перестановка и создание в доме уюта, творчество, путешествия. Все новые впечатления послужат основой для воплощения главной цели.

Дева (22.08 - 24.09)

Вы проявите энтузиазм в работе, которая приблизит вас к заветной мечте. День станет прекрасным для кокетства и флирта, а также основой, чтобы бросить курить или совместно с диетологом подобрать диету, отвечающую вашим потребностям. Спустя некоторое время вы заметите, что чувствуете себя намного бодрее и увереннее.

Весы (22.09 - 24.10)

Ставьте перед собой только те задачи, которые вам под силу. Не забывайте о вашей личной формуле успеха и здоровья: "Отдых-работа-хобби". Вам показано больше бывать в театре, на концертах или выставках. Есть шанс заручиться поддержкой фортуны и обзавестись парочкой приятных и полезных знакомств.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Среда для Скорпионов - эмоционально нестабильный день. Для развития личных интересов вам предстоит найти альтернативный путь тому, по которому вы движетесь сейчас. Ссоры и конфликты - показатель того, что нужно сменить вектор. Берегите здоровье и постарайтесь меньше нервничать. Вы достигнете своей цели чуть позже.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Как часто вы чувствуете себя маленьким, а свои недостатки - большими. Ваша задача сегодня сделать недостатки неразличимыми. Это поможет избавиться от многих сомнений. Верьте в себя и свои таланты. Одиноких Стрельцов вскоре ждет судьбоносная встреча. Лучше подготовиться к ней, успокоив свое нервное напряжение и недовольство. Ваш девиз на сегодня: "Жизнь прекрасна и удивительна!"

Козерог (21.12 - 21.01)

Альтруизм из вас сегодня течет словно горная река. Такой бескорыстный порыв сеятеля "разумного, доброго, вечного" непременно принесет свои результаты в виде финансовой удачи или повышения по службе. Астрологи советуют спокойно реагировать на эмоциональные всплески дня. А возможные недомолвки в кругу семьи можно быстро утрясти, найдя компромисс.

Водолей (20.01 - 19.02)

Не сегодня-завтра вам предстоит встреча с родственниками, которые захотят поделиться с вами опытом и мудростью. Не избегайте советов. Если вы проявите любовь и деликатность по отношению к родным и своему партнеру, к вам вырастет доверие. Так вы гарантированно избежите возможных неприятных "стычек". В противном случае вы можете потерять свой авторитет. Величие в простоте, доброте и усердном труде.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вы активизировались по полной программе. И похоже, что на работе все идет так, как вы и задумывали. Внезапная прибыль только закалит твердость ваших намерений. Сегодня избегайте телефонных бесед с подростками и теми, кто может вам завидовать или склонен к козням. Усмирите желание делиться радостью, ведь счастье как известно, любит тишину. Отправляйтесь на шопинг и побалуйте себя стильным костюмом или ярким платьем.

Также мы публиковали подробный гороскоп с прогнозом астролога на весь ноябрь.