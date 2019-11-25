В среду, 27 ноября, в Украине начнется потепление, которое принесет осадки на юг, восток и частично в центр Украины. Причем ожидается не только дождь, возможен и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

По ее словам, до потепления украинцам придется пережить еще один морозный и ветренный день.

"26 ноября в Украине ночью еще будет морозно, -1... -8 градусов, на юге и западе около нуля, днем ​​во вторник в большинстве областей ожидается 0... +5 градусов, на севере от 2 мороза до 2 тепла.

Ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м / с, Запорожской областях и в Донецкой области порывы могут достигать штормовых значений, до 15-22 м / с. Осадков во вторник в Украине не предвидится", - прогнозирует синоптик.

По словам Диденко, в Киеве во вторник, 26 ноября, будет сухо и еще холодно. Ночью от -4 до -6 градусов, днем ​​- около ноля.

Фото: facebook.com

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