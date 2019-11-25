В Светловодске Кировоградской области из-за 13 прорывов трубопроводов сетей централизованного теплоснабжения, случившихся 24 ноября, без тепла остались почти 13 тысяч горожан. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Трубы прорвало как во внутридомовых, так и дворовых сетях теплоснабжения. В связи с этим в воскресенье вечером состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Комиссия квалифицировала положение в Светловодске как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня. Также было решено принять неотложные меры для спасения замерзающих горожан.

К 07:00 25 ноября работали все котельные предприятия "Светловодскбыт", которые обслуживают 246 жилых дома и 25 учебных заведений. При этом 135 жилых домов и 23 учреждения образования обеспечены теплоснабжением, а 111 жилых домов и 2 дошкольных учебных заведения - нет, в связи с порывами на сетях.

Для ликвидации порывов привлечены 13 бригад.

Фото: kr.dsns.gov.ua

В городе объявлен сигнал "сбор - авария" личного состава Государственной пожарно-спасательной части. В Светловодске развернуты 2 мобильных пункта обогрева, полевые кухни, мобильная оперативная группа.

В ГСЧС сообщили адреса пунктов обогрева: ул. Конька 27; ул. Павлова, 8; ул. Героев Украины, 14, 41 и 67; ул. Грушевского, 3; парк Шевченко;

Как писала "Страна", год назад масштабный прорыв теплотрассы в Харькове оставил без отопления 60 многоэтажек, школы и больницу.

Также мы рассказывали, как в начале 2019 года в центре Киева десятки домов и школы остались без тепла и горячей воды из-за аварии трубопровода.