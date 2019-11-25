Бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко, которого подозревают в государственной измене, вышел под залог. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, бывший чиновник внес необходимые 570 тыс. гривен. Как известно, сумму залога с 3,4 млн гривен до чуть более полумиллиона снизил Апелляционный суд Киева.

"Юрий Бровченко освобожден из-под стражи под залог", - сказал его адвокат Сергей Стретович.

Уточняется, что залог за мужчину внесли родственники.

Напомним, что Юрий Бровченко был задержан накануне в аэропорту "Борисполь" по подозрению в госизмене. Ему инкриминируют подписание заведомо убыточного контракта с иностранной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на ГАХК "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

Также "Страна" писала, что 23 ноября в Шевченковском районном суде Киева избрали меру пресечения бывшему заместителю министра экономики в правительстве Владимира Гройсмана Юрию Бровченко.